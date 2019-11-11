В Казани на «зебре» сбили женщину с 4-летней дочкой

В Казани женщина за рулем сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком. Четырехлетняя девочка доставлена в больницу.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, авария произошла около трех часов дня. Ребенок переходил дорогу под руку с мамой, когда их сбил автомобиль «Лада». За рулем находилась 50-летняя дама.

В результате аварии девочка получила ушибы лба и подбородка. Медики доставили ее в больницу.

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