В ГИБДД Татарстана рассказали, как чаще всего происходят смертельные ДТП

С начала 2019 года на дорогах Татарстана произошло 3 220 ДТП, в которых погибли 238 человек, рассказал глава ГИБДД республики Ленар Габдрахманов.

По его словам, большая часть аварий происходит на трассах, когда водители во время обгона выезжают на встречную полосу движения.

«Водители не оценивают дорожную обстановку перед обгоном, или, выезжая на встречную полосу, отвлекаются на мобильный телефон», — приводит слова Габдрахманова пресс-служба правительства Татарстана.

Он добавил, что с начала 2019 года на пешеходных переходах погиб 71 человек — чаще всего смертельные ДТП происходят на нерегулируемых переходах. Пешеходы часто гибнут из-за невнимательности, говорит глава региональной ГИБДД: во время перехода они отвлекаются на мобильный телефон или музыку в наушниках.