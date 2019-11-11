В этом году на ремонт дорог в Казани выделили более 7 млрд рублей

В этом году из республиканского и федерального бюджетов на проведение дорожных работ в Казани было выделено более 7,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем финансирования вырос на 1 млрд рублей, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Из них 2,2 млрд рублей пошли на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 4 млрд рублей — на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, маршрутов мирового чемпионата WorldSkills и территорий образовательных учреждений и 1 млрд рублей — на ремонт дворовых территорий.



На выделенные деньги было отремонтировано 146 городских и поселковых улиц, 42 тротуара, 34 территории образовательных учреждений, 3 подъездных дороги к садовым товариществам и 296 дворовых территорий. Общая площадь ремонта составила 1,8 млн кв. м.

Ранее Казань заняла первое место в рейтинге городов с населением более 250 тыс. человек по состоянию дорожного хозяйства. Соответствующий опрос был проведен Финансовым университетом при правительстве РФ.