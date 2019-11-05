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Казань стала одним из лидеров в рейтинге городов РФ с безопасными дорогами

17:28, 05.11.2019
Казань стала одним из лидеров в рейтинге городов РФ с безопасными дорогами
Фото: realnoevremya.ru

Казань заняла второе место в рейтинге городов России с безопасными дорогами. Об этом говорится в данных мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Первое место занял Белгород, третье — Пермь. Последнюю строчку в рейтинге занимает Калуга, где, по данным ОНФ, нет разметки на городских дорогах и везде ямы. Чуть повыше идут Йошкар-Ола и Курск, пишет «РИА Новости».

Проверка ОНФ прошла с апреля по сентябрь 2019 года и затронула дороги в 56 российских городах. Оценивалось общее состояние улично-дорожной сети, а также безопасность.

Ранее Казань заняла первое место в рейтинге городов с населением более 250 тыс. человек по состоянию дорожного хозяйства. Соответствующий опрос был проведен Финансовым университетом при правительстве РФ.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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