Казань стала одним из лидеров в рейтинге городов РФ с безопасными дорогами

Казань заняла второе место в рейтинге городов России с безопасными дорогами. Об этом говорится в данных мониторинга Общероссийского народного фронта ( ОНФ ).

Первое место занял Белгород, третье — Пермь. Последнюю строчку в рейтинге занимает Калуга, где, по данным ОНФ, нет разметки на городских дорогах и везде ямы. Чуть повыше идут Йошкар-Ола и Курск, пишет «РИА Новости».

Проверка ОНФ прошла с апреля по сентябрь 2019 года и затронула дороги в 56 российских городах. Оценивалось общее состояние улично-дорожной сети, а также безопасность.

Ранее Казань заняла первое место в рейтинге городов с населением более 250 тыс. человек по состоянию дорожного хозяйства. Соответствующий опрос был проведен Финансовым университетом при правительстве РФ.