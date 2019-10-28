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Казань стала лидером по состоянию дорог среди российских городов

08:46, 28.10.2019 2
Казань стала лидером по состоянию дорог среди российских городов
Фото: realnoevremya.ru

Казань заняла первое место в рейтинге городов с населением более 250 тыс. человек по состоянию дорожного хозяйства. Соответствующий опрос был проведен Финансовым университетом при правительстве РФ.

Дорожная инспекция ОНФ оценила на «отлично» состояние улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения, рассказали во время «делового понедельника» в мэрии.

Ранее сообщалось, что Казань оказалась на втором месте среди городов-миллионников по качеству дорог, столица Татарстана уступает в этом топе только Москве. Казань набрала 5,2 балла. В общем зачете она оказалась только на 28-й строчке.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    Избавились от проблемы с дорогами... но лучше бы - от проблем с дураками...
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    Анонимно 28 окт
    Дураки это бренд России! Чем гордиться потом будем?
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