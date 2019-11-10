Известный арбитр об удалении Зуева из «Рубина»: «Как Турбин вообще попал в судейство?»

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о работе судей в матче 16-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» (0:1).

«Очень нехорошее впечатление произвела квалификация арбитра этого матча. Напрашивается большой вопрос: как он вообще попал в судейство?

В этом игровом эпизоде (с удалением Зуева, — прим. ред.) умышленно действовал Рыков, задерживая соперника. Он имитировал удар бейсбольной битой в лоб, начал кататься по полю. Одноклубник Рыкова обратился к судье, а судья уже не видел этого эпизода. «По просьбе трудящихся» он показал Зуеву вторую желтую карточку и удалил с поля. Это просто нонсенс.

Было бы большой футбольной справедливостью, если бы за это действие отменили красную карточку Зуеву, а Рыкову предъявили какую-либо дисквалификацию за неспортивное поведение», — сказал Хусаинов.

Напомним, судья встречи Евгений Турбин в первом тайме удалил полузащитника казанцев Александра Зуева за вторую желтую карточку. Во втором тайме с поля был удален защитник «Динамо» Иван Ордец.

Ранее Турбин показал 8 желтых карточек в матче «Уфа» — «Локомотив», его работой остался крайне недоволен тренер москвичей Юрий Семин.