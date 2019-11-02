Юрий Семин: «С «Уфой» сложно играть всем, тем более здесь работает Евсеев»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 15-го тура с «Уфой» (1:1).
— Согласны, что «Уфа» сегодня играла вторым номером?
— Не имеет значения, вторым или первым. С «Уфой» сложно играть не только «Локомотиву», но и вообще всем. Тем более что здесь работает Вадим Евсеев, который хорошо настраивает команду. Они очень агрессивны. На мой взгляд, равный матч. Какие условия, такая игра.
— Судья показал восемь карточек «Локомотиву».
— Об этом лучше спросить у судьи. Мы сделали всего 16 фолов и получили за них восемь карточек. Неужели мы играли так грубо? Сложилось впечатление, что кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил следующий матч. Игра не была грубой, но арбитр все равно показывал желтые.
— Почему не было замен?
— Никто не выпадал из игры. Второе — очень холодно. Футболистам со скамейки было бы трудно войти в игру. Матч складывался нормально. Оснований для замен я не видел.
— Жоао Марио не играл из-за газона?
— Все в комплексе. Газон такой, какой есть. Что тут комментировать. Надеемся, с «Ювентусом» Жоао сыграет.
— Когда вернутся Смолов и Антон Миранчук?
— Надеюсь, в декабре будут играть.
— «Локомотив» не может победить три матча подряд. У команды спад?
— У нас были матчи с «Ювентусом» и «Спартаком». До этого мы одержали пять побед подряд. Любая серия заканчивается.
— Как будете готовиться к «Ювентусу»?
— Сегодня я доволен самоотдачей игроков, которые работали в сложных условиях. Никто не берег себя к «Ювентусу». Оставили на поле все, что могли. Теперь нужно восстановиться. Загадывать, кто будет играть, а кто нет — сложно, — сказал Семин.СпортФутбол Башкортостан
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