Юрий Семин: «С «Уфой» сложно играть всем, тем более здесь работает Евсеев»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 15-го тура с «Уфой» (1:1).

— Согласны, что «Уфа» сегодня играла вторым номером?

— Не имеет значения, вторым или первым. С «Уфой» сложно играть не только «Локомотиву», но и вообще всем. Тем более что здесь работает Вадим Евсеев, который хорошо настраивает команду. Они очень агрессивны. На мой взгляд, равный матч. Какие условия, такая игра.

— Судья показал восемь карточек «Локомотиву».

— Об этом лучше спросить у судьи. Мы сделали всего 16 фолов и получили за них восемь карточек. Неужели мы играли так грубо? Сложилось впечатление, что кого-то обязательно хотели посадить на карточку, чтобы он пропустил следующий матч. Игра не была грубой, но арбитр все равно показывал желтые.

— Почему не было замен?

— Никто не выпадал из игры. Второе — очень холодно. Футболистам со скамейки было бы трудно войти в игру. Матч складывался нормально. Оснований для замен я не видел.

— Жоао Марио не играл из-за газона?

— Все в комплексе. Газон такой, какой есть. Что тут комментировать. Надеемся, с «Ювентусом» Жоао сыграет.

— Когда вернутся Смолов и Антон Миранчук?

— Надеюсь, в декабре будут играть.

— «Локомотив» не может победить три матча подряд. У команды спад?

— У нас были матчи с «Ювентусом» и «Спартаком». До этого мы одержали пять побед подряд. Любая серия заканчивается.

— Как будете готовиться к «Ювентусу»?

— Сегодня я доволен самоотдачей игроков, которые работали в сложных условиях. Никто не берег себя к «Ювентусу». Оставили на поле все, что могли. Теперь нужно восстановиться. Загадывать, кто будет играть, а кто нет — сложно, — сказал Семин.