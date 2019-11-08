Экс-глава бизнес-ассоциации Татарстана о приговоре: «Меня оговорили»

Экс-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин прокомментировал семилетний приговор за мошенничество на 17 млн рублей.

«Меня оговорили, я даже не знаю, о чем сейчас здесь идет речь. Меня оговорил Аюпов (24-й фигурант дела Тимур Аюпов заключил досудебное соглашение и получил условный срок в 5 лет, — прим. ред.), который был мои общественным помощником, вот я и попался сюда. Еще раз обращаюсь к гражданам — ничего я не воровал, ничего не похищал, никому никаких взяток не давал», — сказал он.

По его словам, приговор является несправедливым и он будет его оспаривать.

«Я вообще думал, что меня оправдают», — подчеркнул Халиуллин.

Напомним, Вахитовский суд Казани сегодня приговорил Халиуллина к 7 годам колонии общего режима. Он признан виновным по 12 эпизодам мошенничества по предварительному сговору с общим ущербом 17 млн рублей, а также в трех неудавшихся попытках похитить средства на поддержку предпринимателей по программе «Лизинг-грант». Суд постановил взять осужденного под стражу в зале суда. При этом Халиуллин полностью оправдан еще по трем эпизодам хищения и пяти эпизодам покушения на таковое. Также его оправдали по 25 эпизодам подделки документов и легализации средств.