В Нижнекамске предприниматель принимал в ломбард золото под залог имущества

В Нижнекамске прекращена деятельность ломбарда, который под видом залога ювелирных украшений на самом деле давал деньги под залог жилья. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамской прокуратуры.

По информации ведомства, бизнесмен открыл салон под вывеской «Фараон. Оценка-прием золота-серебра». Там клиенты могли получить деньги под залог ювелирных украшений. Однако при проверке выяснилось, что договора имеют признаки займа под залог имущества. По сути, предприниматель организовал бизнес по потребительским займам без соответствующего разрешения.

По результатам проверки бизнесмену придется заплатить штраф за незаконную деятельность. Его обязали устранить нарушения.

Ранее в России вступил в силу закон о микрофинансовых организациях. С 1 ноября 2019 года выдавать потребительские кредиты под залог имущества запрещено.