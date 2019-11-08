Протасовицкий вышел на свободу. Он был осужден за драку вместе с Кокориным и Мамаевым

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Александр Протасовицкий, осужденный за драки вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на свободу.

«Благодарю всех за поддержку», — сказал вышедший из колонии молодой человек, садясь во внедорожник, который тут же уехал, сообщает «РИА Новости».

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября братья Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО.