В Нижнекамске мойщик спас коллегу, упавшего в автоцистерну

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Нижнекамске сотрудник мойки спас коллегу, упавшему в автоцистерну.

Сообщение о том, что мужчина получил отравление и упал в автоцистерну, находившуюся в гараже индивидуального предпринимателя поступило днем 7 ноября.

На место выехали спасатели, однако помощь не потребовалась. Мужчину спас коллега, надев средства индивидуальной защиты.

Оказалось, что мойщику стало плохо во время работ по внутренней очистке цистерны, он был без средств защиты.

С диагнозом «ингаляционное отравление парами азота» горе-мойщика доставили в Нижнекамскую ЦРБ.

Как позже выяснилось, пустая автомобильная цистерна объемом 30 кубов находилась в гараже ИП, занимающегося мойкой цистерн. Автоцистерна с жидким азотом прибыла из Финляндии, сам азот слили в Омске, а в Нижнекамске цистерну должны были отмыть и отправить в Елабугу, передает пресс-служба МЧС Татарстана.

Ранее в Казани спасатели помогли спуститься с 50-метровой высоты крановщику, у которого парализовало левую сторону тела.