В Казани спасатели спустили крановщика с 50-метровой высоты

Фото: пресс-служба МЧС РТ

Вчера, 4 ноября, спасатели спустили парализованного крановщика с 50-метровой высоты на стройке в Казани.

Так, в 17.25 поступило сообщение о том, что на стройке на улице Умырзая в кабине башенного крана парализовало крановщика.

С помощью снаряжения для высотных работ спасатели поднялись в кабину, которая находилась на высоте примерно 50 метров.

Оказалось, что у 56-летнего крановщика произошло обострение ревматизма, двигаться он не мог — парализовало левую сторону тела. Когда спасатели поднялись, пик обострения прошел, но двигаться мужчина по-прежнему не мог.

На крановщика надели альпинистское снаряжение и страховочную систему и спустили вниз по вертикальным лестницам башенного крана. Когда они очутились на земле, крановщика передали медикам, сообщили в пресс-службе МЧС РТ.