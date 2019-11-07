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Сбербанк рассказал о своей доле в будущем совместном предприятии с Mail.ru Group

14:16, 07.11.2019 1
Сбербанк рассказал о своей доле в будущем совместном предприятии с Mail.ru Group
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис рассказал, что доля банка в совместном предприятии с Mail.ru Group будет чуть меньше 50%.

«Мы создаем совместное предприятие с ними (с Mail.ru Group по сервисам доставки еды и такси, — RNS) 50/50, но это будет чуть меньше... на ту долю, которая достанется менеджменту компании в рамках опционной программы. Это будет не больше 10%. То есть, соответственно, у нас будет по 45%... И у нас, и у Mail.ru Group будут равные доли чуть меньше 50%», — цитирует RNS его слова.

Ранее Сбербанк сообщил о планах приобрести долю «Газпромбанка» в компании, которая является совладельцем Mail.ru Group. В результате сделки Сбербанк получит 35% «МФ Технологий».

ЭкономикаБанкиБизнес
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комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    Важно заранее чётко определить уровень полномочий и прав в компании, чтобы в будущем избежать больших проблем, которые могут привести к разрыву отношений.
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