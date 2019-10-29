Сбербанк подтвердил планы купить долю в Mail.ru Group
Сбербанк сообщил о планах приобрести долю «Газпромбанка» в компании, являющейся совладельцем Mail.ru Group. «МФ Технологиям» принадлежит доля в группе размером 58,9% голосов.
В результате сделки Сбербанк получит 35% «МФ Технологий», говорится в сообщении банка. Другими совладельцами компании являются «Мегафон», USM Holdings Алишера Усманова и партнеров, а также «Ростех».
В Сбербанке отмечают, что вместе с Mail.ru Group сможет создать платформу сервисов доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и других направлений.
«Банк разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group, направленную на технологическое лидерство и расширение спектра качественных услуг для удовлетворения ежедневных потребностей клиентов и улучшению пользовательского опыта. Совместные действия, направленные на максимизацию синергий от сотрудничества двух взаимодополняющих экосистем, откроют новые возможности для клиентов», — подчеркивается в релизе банка.
Ранее сообщалось, что Сбербанк также ведет переговоры о покупке 2ГИС. Также банк рассчитывает запустить СП с «Союзмультфильмом».ЭкономикаБанки
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