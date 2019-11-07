Дзюба не будет помогать девушкам, укравшим его алюминиевую фигуру

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба отказался помогать девушкам, укравшим его алюминиевую фигуру в подмосковном Подольске.

«Мне присылали видеообращение девочек. Но мы сыграли с «РБ Лейпциг» неудачно, поэтому я сейчас еще прихожу в себя. А чем я могу им помочь? За 30 тыс. посадят что ли? Глупости это», — цитирует Дзюбу телеграм-канал Mash.

Напомним, инцидент с кражей произошел в конце октября, когда две девушки в Подольске в состоянии алкогольного опьянения похитили фигуру Дзюбы с постамента и унесли с собой. После задержания похитительницы обратились к футболисту с просьбой помочь избежать наказания.