Эррик Макколлум: «Хотели преподать урок «Брешии» за их празднования после матча в Италии»

Защитник УНИКСа Эррик Макколлум прокомментировал победу над итальянской «Брешией» (77:63) в матче Кубка Европы по баскетболу.

«Думаю, что в третьей четверти мы взяли игру под свой контроль. Это была игра, в которой мы действительно хотели победить. Лично мне не понравилось, как они праздновали победу над нами в прошлый раз (УНИКС уступил в первом матче в Италии). Как-будто они выиграли чемпионат. Так что мы хотели выйти и вроде как преподать им урок. Я думаю, что мы так и сделали», — сказал Макколлум.

Отметим, что вчера УНИКС уверенно обыграл «Брешию», а Макколлум стал самым результативным игроком матча среди казанцев.