Кубок Европы. УНИКС в гостях уступил «Брешии» с разницей в девять очков

Казанский УНИКС начал свои выступления в Кубке Европы с гостевого матча с итальянской «Брешией».

Хозяева площадки одержали уверенную победу с разницей в девять очков — 84:75. Решающей стала первая четверть, в которой итальянцы были сильнее казанцев — 22:10.

Самым результативным в составе УНИКСа стал капитан команды Джамар Смит, набравший 22 балла за результативность.

«Брешиа» — УНИКС — 84:75 (22:10, 21:19, 18:21, 23:25).