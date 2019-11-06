Кубок Европы. УНИКС дома обыграл итальянскую «Брешию»

УНИКС в домашнем матче Кубка Европы по баскетболу уверенно обыграл итальянскую «Брешию» — 77:63.

Казанцы на протяжении всей игры владели инициативой, победив соперника во всех четвертях. Основной отрыв УНИКС сумел оформить во второй половине встречи.

Самым результативным в составе казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 20 очков.

Отметим, что за УНИКС дебютировал новичок Джамиль Уилсон. За 11:50 минут на паркете американский легионер очков не набрал, смазав три броска с дистанции.

УНИКС — «Брешия» — 77:63 (20:19, 17:15, 22:17, 18:12)

УНИКС: Макколлум (20), Смит (19), Тайюс (14)

«Брешия»: Витали (14), Мосс (11), Хортон (9).