КС РФ признал незаконным ограничение на проведение митингов рядом с органами власти

Конституционный суд посчитал нарушением запрет на проведение митингов возле зданий органов власти и госучреждений. Юристы считают, что это решение приведет к изменению законодательства в 50 регионах.

КС РФ опубликовал решение по иску активисток Марины Седовой и Веры Терешонковой из Республики Коми. В нем говорится, что подобное ограничение является неконституционным, пишет «Коммерсант». Также незаконными признаны такие причины для отказа в проведении митинга, как помехи транспорту и затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Глава правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов заявил, что его движение обратится во все регионы, где приняты подобные нормативы, с требованием их отменить.

«Обращения в том числе будут направлены в Республику Татарстан, где закон предусматривает митинги не менее чем в 100 метрах от органов госвласти, а также в Нижегородскую, Ярославскую, Челябинскую и Свердловскую области», — приводит газета слова Глухова.

Напомним, что против такого закона в Татарстане активно выступает КПРФ. Точнее, татарстанские коммунисты требовали разрешить им проводить демонстрации в центре города, сохранив ограничения для митингов и собраний.

Ранее на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку депутаты отмечали, что все протестующие хотят провести свои мероприятия в центре Казани возле здания кабмина республики.

