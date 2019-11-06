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Комитет по развитию туризма Казани начал сотрудничество с Департаментом экономики Ростова-на-Дону

11:14, 06.11.2019 1
Комитет по развитию туризма Казани начал сотрудничество с Департаментом экономики Ростова-на-Дону
Фото: Комитет по развитию туризма Казани

Комитет по развитию туризма Казани заключил соглашение о сотрудничестве с Департаментом экономики Ростова-на-Дону. Данная договоренность была достигнута во время Международной туристической выставки WTM — 2019, которая проходит с 4 по 6 ноября в Лондоне.

На мероприятии организован стенд России, где Казань представляет Комитет по развитию туризма, работающий совместно с крупными городскими туроператорами.

В первый день выставки казанская делегация представила туристический потенциал Казани и разыграла ценные призы — сертификаты на пребывание в городе. Программой мероприятия предусмотрено знакомство гостей выставки с татарской национальной кухней, самобытной культурой и историей города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Семиозерский Богородицкий монастырь в Высокогорском районе Татарстана проложат специальный туристический маршрут «По следам великой княгини Елизаветы Федоровны».

Справка

WTM 2019 London — это всемирная выставка-ярмарка в области туризма, которая ежегодно проходит в столице Великобритании. Свои услуги в области туризма здесь предлагают туристические операторы и турагентства, авиакомпании, морские и наземные перевозчики, представители отелей и гостиниц из разных стран, торговые и туристические ассоциации, организаторы досуга и отдыха, местные и региональные советы по туризму и многие другие.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 ноя
    Неужели , для того чтобы заключить договор о сотрудничестве между двумя Российскими государственными структурами, нужно слетать в Лондон?
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