Комитет по развитию туризма Казани начал сотрудничество с Департаментом экономики Ростова-на-Дону

Фото: Комитет по развитию туризма Казани

Комитет по развитию туризма Казани заключил соглашение о сотрудничестве с Департаментом экономики Ростова-на-Дону. Данная договоренность была достигнута во время Международной туристической выставки WTM — 2019, которая проходит с 4 по 6 ноября в Лондоне.

На мероприятии организован стенд России, где Казань представляет Комитет по развитию туризма, работающий совместно с крупными городскими туроператорами.

В первый день выставки казанская делегация представила туристический потенциал Казани и разыграла ценные призы — сертификаты на пребывание в городе. Программой мероприятия предусмотрено знакомство гостей выставки с татарской национальной кухней, самобытной культурой и историей города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Семиозерский Богородицкий монастырь в Высокогорском районе Татарстана проложат специальный туристический маршрут «По следам великой княгини Елизаветы Федоровны».

