В Семиозерский Богородицкий монастырь в Татарстане проложат туристический маршрут

Фото: Комитет по развитию туризма Казани

В Семиозерский Богородицкий монастырь в Высокогорском районе Татарстана проложат специальный туристический маршрут «По следам великой княгини Елизаветы Федоровны».

«Такие выезды значительно расширяют уже имеющийся ряд туров и будут особенно интересны тем, кто хочет с головой окунуться в историю нашего края, к тому же с Казанью связано много исторических личностей, мы будем работать в этом направлении», — сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.



В настоящее время в Семиозерский Богородицкий монастырь осуществляются индивидуальные экскурсии, в планах сделать их массовыми. В самом монастыре идут восстановительные работы и налаживается хозяйство, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее Татарстан присоединился к историко-культурному туристскому проекту «Императорский маршрут». Наряду с республикой в состав пути вошли еще восемь российских регионов.