Штрафы за нарушения при хранении данных россиян могут снизить

Рассматриваемые Госдумой суммы штрафов за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян могут быть снижены. Однако максимальное наказание за повторное нарушение в размере 18 млн рублей сохранится. Соответствующие поправки поступили к соответствующему законопроекту, который готовится ко второму чтению.

«За первичное нарушение там будет определенное снижение. По категории физических и должностных лиц», — рассказал депутат Даниил Бессарабов, отметив, что предлагаемые послабления коснутся и юридических лиц.

Он добавил, что поступившим к законопроекту поправкам должен дать оценку профильный думский комитет по государственному строительству и законодательству. Документ уже внесен в повестку заседания комитета, которое состоится в среду.

Так, законопроект предлагает ввести крупные штрафы для операторов, которые при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории РФ, то есть использовали хранилища за рубежом.

Штраф за такое правонарушение для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юрлиц — от 2 млн до 6 млн рублей.

При повторном нарушений предусмотрены штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц — от 6 млн до 18 млн рублей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в сети вновь были обнаружены персональные данные более 1 млн россиян.