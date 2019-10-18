В Сети обнаружили кредитные истории более 1 млн россиян

В интернете вновь обнаружилась утечка данных россиян. На этот раз специалист по кибербезопасности Боб Дяченко нашел кредитные истории более 1 млн жителей РФ.

Он рассказал, что получить эти данные удалось у бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». База находилась в доступе с конца августа.

По данным «Коммерсанта», изучившего информацию утекшей базы данных, ее название отсылает к микрофинансовой компании «Гринмани», выдававшей онлайн-займы. IP-адрес сервера ведет на служебную страницу сайта компании, использовавшуюся для тестирования.

Гендиректор компании Андрей Луцык заверил газету, что компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных. В «Эквифакс» также утверждают, что данные оттуда не утекали.

Напомним, осенью персональные данные более 60 млн человек оказались в открытом доступе. В основном утечка коснулась клиентов Сбербанка.

