Казанский суд оправдал Хайдара Халиуллина по эпизодам легализации и подделки документов

Фото: «Реальное время»

В Вахитовском суде Казани продолжается оглашение приговора по делу о хищениях бюджетных средств по программе поддержки предпринимателей «Лизинг-грант». Суд признал недоказанной вину экс-главы Ассоциации МСБ в подделке документов и легализации похищенных средств и постановил в этой части его оправдать, передает с заседания журналист «Реального времени».



На данный момент судом оглашен приговор по эпизоду с получением 1 млн рублей компанией «Мрамор-Казань». Председательствующий отказался от предложенной следствием и гособвинением квалификации — мошенничество в составе организованной группы. Действия подсудимых Хайдара и Марины Халиуллиных, Вероники Мирзагалямовой и учредителя «Мрамора» Аделя Мухаметхазипова судом квалифицированы как мошенничество в крупном размере, совершенное группой по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В то же время суд посчитал излишне вмененными Мирзагалямовой и Халиуллиной обвинения в подделке документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ), а Мирзагалямовой и Мухаметхазипову еще и обвинения в легализации имущества, добытого преступным путем (ст. 174.1 УК). По этим же статьям Хайдар Халиуллин судом оправдан за непричастностью.

В настоящее время суд перешел к оглашению приговора по эпизоду, связанному с получением гранта компанией «Белый хлеб». Оглашение может растянуться на несколько дней.

P.S. По результатам первых двух дней Халиуллина признали виновным по 10 эпизодам мошенничества и оправдали еще по 26 эпизодам афер, легализации и подделки документов.