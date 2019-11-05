В Казани оглашение приговора по делу экс-главы бизнес-ассоциации началось с аншлага

Фото: "Реальное время"

Вахитовский суд Казани приступил к оглашению приговора по делу «Лизинг-гранта». На итоговом заседании в зал набилось более 50 человек, передает журналист «Реального времени».



Поддержать подсудимого экс-президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина на заседание пришли члены Ассоциации.

В прениях гособвинитель запросил для Халиуллина наказание в 8 лет колонии, для его бывшей супруги — на год меньше. Вину экс-президент бизнес-ассоциации не признает.

Всего по делу привлекают 23 человека. Ущерб следствием оценен в 21 млн 788 тыс. рублей. Обвинения предъявлены в легализации денежных средств, подделке официальных документов, а также в 15 эпизодах мошенничества и 8 эпизодах покушения на мошенничество, когда факт подачи претендентами на грант подложных документов разглядели сотрудники министерства экономики и отказали в господдержке.

24-й фигурант дела Тимур Аюпов заключил досудебное соглашение и получил условный срок в 5 лет.

P.S. По результатам первых двух дней Халиуллина признали виновным по 10 эпизодам мошенничества и оправдали еще по 26 эпизодам афер, легализации и подделки документов.