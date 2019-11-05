В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

Оперативники задержали в Москве мужчину, который подозревается в подготовке теракта. Уроженец одной из среднеазиатских республик был задержан еще в конце прошлой недели.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Подозреваемому грозит до 15 лет заключения по ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека).

Ранее сообщалось о предотвращении терактов в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Также появлялась информация о задержании подозреваемого в Крыму.

