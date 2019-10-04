В четырех городах России предотвратили теракты

В этом году были предотвращены четыре теракта в крупных городах России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Теракты планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, пишет RT.

Напомним, в конце июля ФСБ задержала в Татарстане двух мужчин, готовивших диверсии. По версии следствия, они подыскивали яды для отравления ведомственных столовых МВД и ФСБ, вербовали жителей Нижнекамска для совершения терактов в интересах ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и для «выведывания служебной информации», а также планировали похищения силовиков с последующим убийством. 25 сентября Вахитовский районный суд Казани продлил арест обоим обвиняемым.