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Происшествия

В четырех городах России предотвратили теракты

13:37, 04.10.2019 2
В четырех городах России предотвратили теракты
Фото: realnoevremya.ru

В этом году были предотвращены четыре теракта в крупных городах России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Теракты планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, пишет RT.

Напомним, в конце июля ФСБ задержала в Татарстане двух мужчин, готовивших диверсии. По версии следствия, они подыскивали яды для отравления ведомственных столовых МВД и ФСБ, вербовали жителей Нижнекамска для совершения терактов в интересах ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и для «выведывания служебной информации», а также планировали похищения силовиков с последующим убийством. 25 сентября Вахитовский районный суд Казани продлил арест обоим обвиняемым.

Происшествия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 окт
    А был ли мальчик?
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    Анонимно 04 окт
    Когда всё предотвращают это шоу. Для того чтобы бесконечную череду шоу сделать правдоподобными иногда взрывают по-настоящему.
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