В Крыму задержали россиянина, готовившего взрыв в административном здании
В городе Саки Крыма задержали россиянина, состоявшего в украинских экстремистских организациях, который планировал взрыв в административном здании на территории республики.
В гараже у мужчины нашли готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, пишет RT со ссылкой на «РИА Новости» и заявление ФСБ России.
По данному факту возбуждено дело о подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.
Ранее стало известно, что в Татарстане задержали пособников террористов, которые собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Помимо республики, данная деятельность осуществлялась на территории девяти регионов России.Происшествия
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