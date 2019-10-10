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В Крыму задержали россиянина, готовившего взрыв в административном здании

14:16, 10.10.2019
В Крыму задержали россиянина, готовившего взрыв в административном здании
Фото: realnoevremya.ru

В городе Саки Крыма задержали россиянина, состоявшего в украинских экстремистских организациях, который планировал взрыв в административном здании на территории республики.

В гараже у мужчины нашли готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, пишет RT со ссылкой на «РИА Новости» и заявление ФСБ России.

По данному факту возбуждено дело о подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Ранее стало известно, что в Татарстане задержали пособников террористов, которые собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Помимо республики, данная деятельность осуществлялась на территории девяти регионов России.

Происшествия
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