В Крыму задержали россиянина, готовившего взрыв в административном здании

В городе Саки Крыма задержали россиянина, состоявшего в украинских экстремистских организациях, который планировал взрыв в административном здании на территории республики.



В гараже у мужчины нашли готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью, пишет RT со ссылкой на «РИА Новости» и заявление ФСБ России.

По данному факту возбуждено дело о подготовке к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.



Ранее стало известно, что в Татарстане задержали пособников террористов, которые собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. Помимо республики, данная деятельность осуществлялась на территории девяти регионов России.