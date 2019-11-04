Новости экономики

07:27 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В «Интерскол-Алабуга» сменился конкурсный управляющий

02:36, 04.11.2019
В «Интерскол-Алабуга» сменился конкурсный управляющий
Фото: alabuga.ru

Собрание кредиторов АО «Интерскол-Алабуга» избрало нового конкурсного управляющего. Им стал член РСОПАУ Алексей Болоцкий. Он заменил члена СРО «ААУ «Паритет» Вениамина Тина.

Новый управляющий был избран «в целях утверждения в деле о банкротстве АО «Интерскол-Алабуга», говорится на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, что в конце августа Арбитражный суд Татарстана признал «Интерскол-Алабуга» банкротом. В отношении компании ввели конкурсное производство сроком на 4 месяца. Недавно головная компания «Интерскол» предъявила требования к своему подразделению «Интерскол-Алабуга» на 1,9 млрд рублей.

Экономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров