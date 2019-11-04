В «Интерскол-Алабуга» сменился конкурсный управляющий

Собрание кредиторов АО «Интерскол-Алабуга» избрало нового конкурсного управляющего. Им стал член РСОПАУ Алексей Болоцкий. Он заменил члена СРО «ААУ «Паритет» Вениамина Тина.

Новый управляющий был избран «в целях утверждения в деле о банкротстве АО «Интерскол-Алабуга», говорится на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, что в конце августа Арбитражный суд Татарстана признал «Интерскол-Алабуга» банкротом. В отношении компании ввели конкурсное производство сроком на 4 месяца. Недавно головная компания «Интерскол» предъявила требования к своему подразделению «Интерскол-Алабуга» на 1,9 млрд рублей.

