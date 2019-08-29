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Арбитраж признал «Интерскол-Алабуга» банкротом

11:33, 29.08.2019
Арбитраж признал «Интерскол-Алабуга» банкротом
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана признал АО «Интерскол-Алабуга» банкротом. В отношении компании ввели конкурсное производство сроком на 4 месяца, следует из сообщения арбитражного управляющего.

На минувшей неделе решение об обращении в суд с ходатайством о банкротстве компании приняли кредиторы «Интерскол-Алабуга». Ранее в компании было введено наблюдение. При этом летом временный управляющий должника не нашел признаков преднамеренного или фиктивного банкротства компании.

«Интерскол-Алабуга» — подразделение федерального производителя электроинструментов «Интерскол», который также проходит процедуру банкротства.

Бизнес Татарстан
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