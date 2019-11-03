«Интерскол» потребовал почти 2 млрд рублей со своего подразделения в Елабуге

Компания «Интерскол», производящая электроинструменты, предъявила требования к своему подразделению «Интерскол-Алабуга» на 1,9 млрд рублей.



Задолженность образовалась по нескольким договорам займа и договору поставки, заключенным в 2014 и 2015 годах, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, что в конце августа Арбитражный суд Татарстана признал «Интерскол-Алабуга» банкротом. В отношении компании ввели конкурсное производство сроком на 4 месяца. Головная компания, «Интерскол», также проходит процедуру банкротства.