Минстрой назвал благоприятной среду в четверти российских городов

Городская среда 262 (23%) российских городов по итогам 2018 года названа благоприятной. К такому выводу пришли в Минстрое РФ по итогам исследования качества городской среды городов России, пишет ТАСС.

Ранее Казань заняла четвертое место по качеству городской среды крупнейших российских городов. Она получила 190 баллов, сообщил Минстрой РФ.

Больше баллов набрала Москва — 276 баллов из 360 возможных в группе «Крупнейшие города, находящиеся в условно комфортном климате». Второе и третье место заняли Санкт-Петербург (238 баллов) и Екатеринбург (191). Нижний Новгород, как и Казань, получил 190 баллов, 189 забрал Красноярск.