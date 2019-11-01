Казань вошла в топ-5 рейтинга крупных городов России по качеству городской среды

Казань заняла четвертое место по качеству городской среды крупнейших российских городов. Она получила 190 баллов, сообщил Минстрой РФ.

Больше баллов набрала Москва — 276 баллов из 360 возможных в группе «Крупнейшие города, находящиеся в условно комфортном климате». Второе и третье место заняли Санкт-Петербург (238 баллов) и Екатеринбург (191). Нижний Новгород, как и Казань, получил 190 баллов. 189 забрал Красноярск.

При подсчете использовались 36 индикаторов. К городам с благоприятной средой относятся города, набравшие 50% и более от возможного числа баллов, пишет ТАСС.

Ранее Казань, наряду с 66 городами мира, вошла в сеть креативных городов ЮНЕСКО. Столице Татарстана досталось направление «Музыка».