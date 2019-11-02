Эксперт рассказал о положительном эффекте введения налога на самозанятых

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил, что введение специального налогового режима для самозанятых сделает экономику России более прозрачной. В этом году данный режим в качестве эксперимента ввели в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.



По словам эксперта, в случае распространения режима на всю Россию произойдет уход из тени многих представителей самозанятого населения.

«Чем более прозрачная экономика, тем лучше гражданам и Минфину. За счет «обеления» будет хорошо и экономике, и бюджету. Формально экономика будет становиться больше», — цитирует его РИА ФАН.

Напомним, налоговый режим для самозанятых будет распространен на все российские регионы ориентировочно с 1 июля 2020 года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В настоящее время Минфин подготовил законопроект о расширении зоны этого налогового режима на 19 регионов.