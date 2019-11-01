Налоговый режим для самозанятых распространят со следующего года на все регионы России

Налоговый режим для самозанятых будет распространен на все российские регионы ориентировочно с 1 июля 2020 года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну», — сообщил он.

В настоящее время Минфин подготовил законопроект о расширении зоны этого налогового режима на 19 регионов.

Так, с 1 января 2020 года этот эксперимент распространиться на эти субъекты. В их числе — республика Башкортостан, Нижегородская, Самарская области, передает пресс-служба Минфина РФ.

Ранее сообщалось, что на 1 октября в Казани зарегистрировалось более 10 тыс. самозанятых, они принесли в бюджет налоги на 10 млн рублей.