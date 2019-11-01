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Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека»

15:15, 01.11.2019 1
Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека»
Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека» по административному иску Министерства юстиции.

«Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека», его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц», — передает «Интерфакс» решение суда.

По мнению Минюста, правозащитная организация нарушила Конституцию РФ и еще несколько российских законов.

Ранее Минюст признал движение иностранным агентом.

Справка

Движение «За права человека» — одна из старейших правозащитных организаций в России. Оно начало работу в начале 90-х гг. и было официально зарегистрировано в ноябре 1997 г. Движение защищает права граждан на справедливый суд, свободу предпринимательской деятельности и честные выборы, оказывает юридическую помощь малоимущим, защищает права заключенных и мигрантов, ведет мониторинг судебных процессов, осуществляет контроль над деятельностью правоохранительных органов, а также борется с антисемитизмом, ксенофобией и фашизмом.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 ноя
    Закон Яровой, миллиардный иск Грудинину,ликвидация Движения за права человека. Дальше что?
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