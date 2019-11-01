Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека» по административному иску Министерства юстиции.

«Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека», его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц», — передает «Интерфакс» решение суда.

По мнению Минюста, правозащитная организация нарушила Конституцию РФ и еще несколько российских законов.

Ранее Минюст признал движение иностранным агентом.