На комитет ЖКХ Казани завели антимонопольное дело за субсидии отловщикам безнадзорных животных

Фото: Инна Серова

Антимонопольное дело против комитета ЖКХ г. Казани возбуждено за нарушение закона о конкуренции, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя татарстанского УФАС Игорь Павлов. Подрядчику, выбранному вне конкурса, из бюджета были перечислены субсидии на отлов и содержание безнадзорных животных в размере, превышающем 30 млн рублей.

В отличие от районов республики, где муниципальные органы власти определяют поставщика для оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных, уточнил Розенталь, в столице Татарстана расплачиваются с выбранным по усмотрению чиновников вне конкурса исполнителем путем перечисления субсидий.

Сегодня также стало известно, что в Казани могут завести уголовное дело за жестокое обращение с животными при их отлове. Компания, занимавшаяся отловом, использовала при усыплении препарат, который вызывает медленную и мучительную смерть.

