В Казани могут завести уголовное дело за жестокое обращение с животными при их отлове

Прокуратура РТ провела проверку в отношении ООО «ВетДом», занимающейся отловом безнадзорных животных.

Как выяснило ведомство, «ВетДому» были выделены субсидии на отлов, умерщвление и утилизацию агрессивных или больных безнадзорных животных на территории Казани.

По закону, методы регулирования численности бездомных животных должны соответствовать принципам гуманного обращения. Однако при проверке прокуратуры оказалось, что «ВетДом» использовал для умерщвления животных препарат «Адилин супер», который вызывает у животного медленную и мучительную смерть из-за постепенной парализации периферийной и дыхательной мускулатуры.

Кроме этого ведомство выявило, что вместо того, чтобы вылечить и стерилизовать животное, организация просто их умерщвляла, экономя средства. Также прокуратурой установлено, что земельный участок, где расположился «ВетДом», принадлежит муниципалитету, а документов на него у организации нет.

Собранные материалы о жестоком обращении с животными прокуратура направила начальнику Управления МВД РФ по Казани для решения вопроса об уголовном преследовании. Также для устранения нарушений правоохранители направили представление на имя руководителя исполнительного комитета.

Ранее проверку ООО «ВетДом» проводили представители профильного комитета Госсовета. Ни одного нарушения по итогам проверки выявлено не было.