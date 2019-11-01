В Татарстане заработал пилотный проект электронного оформления ДТП

Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил мобильное приложение «Помощник ОСАГО» для электронного оформления ДТП. Пилот запущен в Татарстане, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Программа позволяет оформить мелкую аварию без пострадавших, в которой участвовали не более двух машин, а между участниками нет разногласий.

Теперь, если произошло ДТП, выполнены все условия европротокола, авария оформляется через телефон одного из водителей. Данные участников будут получены из системы госуслуг и РСА. Нужно сфотографировать повреждения авто и заполнить электронное извещение. Однако схему аварии нужно нарисовать и сфотографировать.

Отмечается, что сформированный черновик ДТП нужно подтвердить другому участнику аварии. Приложение сгенерирует на экране QR-код: второй водитель подносит камеру телефона, считывает код и переходит, авторизовавшись, на портал госуслуг. Пользователю следует согласиться или отклонить извещение с целью правки, на это дается лишь одна попытка.

Если все сделано правильно, на телефон придет уведомление и участники могут разъехаться.

Кроме того, приложение может предложить следующую опцию: сфотографировать повреждения или обойтись без фото. При наличии снимков участник ДТП может рассчитывать на компенсацию в 400 тыс. рублей, без них лимит составит 100 тыс. рублей.

Приложение начнет работать на территории всей страны ориентировочно в 2021 году, пишет «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что в ПДД добавят самокаты, моноколеса и гироскутеры.