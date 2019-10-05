В ПДД добавят самокаты и гироскутеры

В правилах дорожного движения могут появиться средства индивидуальной мобильности — электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам на скорости не выше 20 км/ч. Соответствующие поправки к ПДД готовятся Минтрансом и Госавтоинспекцией. Документ находится на согласовании в ГИБДД России.

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) будут приравнены также сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее, уточняет «Коммерсантъ».

Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно. Текущая редакция правил приравнивает пользователей таких устройств к пешеходам, максимальное наказание для которых — 1,5 тыс. рублей за нарушение ПДД в состоянии опьянения.

Разговоры о необходимости регулирования движения СИМ ведутся на фоне стремительного прироста числа их пользователей.

Статистику аварий с участием нового вида транспорта ГИБДД ведет с 2017 года. С тех пор в РФ произошло 140 ДТП, в которых погибло четыре человека.

Ранее в Госдуме предложили отбирать у велосипедистов за нарушение ПДД водительские права.