Питерский «Зенит» готов помочь Казани, если та будет проводить Суперкубок УЕФА

Генеральный директор питерского «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Медведев заявил, что клуб готов помочь Казани в случае успеха заявки на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году.

«Мы открыты для обмена опыта со всеми, и сами его перенимаем. Здесь мелочей нет, очень часто это искусство управления, а не дополнительные финансовые затраты... Казань уже принимала международные соревнования высочайшего уровня — и чемпионат мира по футболу, и чемпионат мира по водным видам спорта. Это очень доброжелательное и гостеприимное место, болельщикам там нравится. Думаю, Казань — это очень хороший кандидат», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году в Казани. Если столица Татарстана победит, то матч пройдет на стадионе «Казань Арена».

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Казань имеет неплохие шансы, чтобы провести матч за Суперкубок УЕФА.