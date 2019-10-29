Гендиректор «Рубина» оценил шансы Казани в борьбе за проведение матча на Суперкубок УЕФА

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Казань имеет неплохие шансы, чтобы провести матч за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.

«Все-таки в Казани уже накоплен богатый опыт по проведению спортивных событий мирового масштаба. И проведение здесь в прошлом году чемпионата мира, конечно, конкурентное преимущество перед остальными городами», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что проведение матча в Казани станет хорошей имиджевой рекламой для клуба и города, а для болельщиков — возможностью посмотреть матч сильнейших клубов Европы.

Напомним, вчера Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году в Казани. Если столица Татарстана победит, то матч пройдет на стадионе «Казань Арена».