В Казани открыли движение на перекрестке улицы Азата Аббасова и Мамадышского тракта

Фото: пресс-служба администрации Советского района

В Казани открыли движение по перекрестку улицы Азата Аббасова и Мамадышского тракта. В результате появилась возможность быстрого выезда из ЖК «Весна» в направлении проспекта Победы.

Ранее казанцы жаловались на дополнительную секцию светофора на перекрестке Мамадышского тракта и ул. Натана Рахлина. Власти убрали допсекцию, но пробки остались.

Устройство дополнительного перекрестка и перенос пешеходного перехода с остановкой общественного транспорта сопоставимы по эффективности с устройством транспортной развязки, однако стоимость данных работ в десятки раз дешевле, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что пробки на Мамадышском тракте нередко становятся самыми длинными в Казани. Например, в марте затор растянулся на 5,5 км, в мае зафиксирована пробка на 5 км, в июне ее длина достигала 4,8 км.