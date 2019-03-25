Длина самой крупной казанской пробки сегодня составила 5,5 км

Сегодняшнее утро из-за снегопада ознаменовалось 10-балльными пробками. Самый длинный затор растянулся на 5,5 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самое большое скопление машин наблюдалось в 09.14 на Мамадышском тракте от Самосыровского кладбища до проспекта Победы.

В тройку самых крупных за сегодня также вошли пробки на ул. Залесной (5,3 км) и на пр. Амирхана (4,9 км).

Вечером загруженность дорог составила 6 баллов, что на 1 балл меньше чем обычно.

В числе крупных заторов также были отмечены пробки на ул. Азина (4,7 км) и ул. Зорге (4,7 км).

Напомним, что сегодня утром пробки в Казани достигли 10 баллов.