В Казани пробка на Мамадышском тракте растянулась на 5 км

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщил о загруженности дорожного движения в Казани днем 4 мая. Самый большой затор растянулся на 5 км.

По данным «Яндекса», пробка на Мамадышском тракте начинается у Самосыровского кладбища и заканчивается возле улицы Клубная.

Подчеркивается, что в пробке можно потерять 1 час и 10 минут, что на 1 час и 3 минуты больше, чем обычно.