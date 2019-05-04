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В Казани пробка на Мамадышском тракте растянулась на 5 км

13:04, 04.05.2019
В Казани пробка на Мамадышском тракте растянулась на 5 км

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщил о загруженности дорожного движения в Казани днем 4 мая. Самый большой затор растянулся на 5 км.

По данным «Яндекса», пробка на Мамадышском тракте начинается у Самосыровского кладбища и заканчивается возле улицы Клубная.

Подчеркивается, что в пробке можно потерять 1 час и 10 минут, что на 1 час и 3 минуты больше, чем обычно.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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