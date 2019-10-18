Власти Казани рассчитывают избавиться от пробок на Мамадышском тракте к концу октября

Исполком Казани изменит схему движения на Мамадышском тракте для борьбы с пробками. Планируется создать дополнительный перекресток с улицы Азата Аббасова на Мамадышский тракт.

Работы должны быть закончены уже 31 октября, сообщается на сайте мэрии. В результате жители ЖК «Весна» получат прямой выезд из комплекса в сторону проспекта Победы.

Ранее казанцы жаловались на допсекцию сфетофора на перекрестке Мамадышского тракта и ул. Натана Рахлина. Власти убрали допсекцию, но пробки остались.

Помимо этого, пешеходный переход и остановка будут перенесены за перекресток ул. Н. Рахлина и Мамадышского тракта в направлении развязки М-7.

Напомним, что пробки на Мамадышском тракте нередко становятся самыми длинными в Казани. Например, в марте затор растянулся на 5,5 км, в мае зафиксирована пробка на 5 км, в июне ее длина достигала 4,8 км.

