Власти Казани рассчитывают избавиться от пробок на Мамадышском тракте к концу октября
Исполком Казани изменит схему движения на Мамадышском тракте для борьбы с пробками. Планируется создать дополнительный перекресток с улицы Азата Аббасова на Мамадышский тракт.
Работы должны быть закончены уже 31 октября, сообщается на сайте мэрии. В результате жители ЖК «Весна» получат прямой выезд из комплекса в сторону проспекта Победы.
Ранее казанцы жаловались на допсекцию сфетофора на перекрестке Мамадышского тракта и ул. Натана Рахлина. Власти убрали допсекцию, но пробки остались.
Помимо этого, пешеходный переход и остановка будут перенесены за перекресток ул. Н. Рахлина и Мамадышского тракта в направлении развязки М-7.
Напомним, что пробки на Мамадышском тракте нередко становятся самыми длинными в Казани. Например, в марте затор растянулся на 5,5 км, в мае зафиксирована пробка на 5 км, в июне ее длина достигала 4,8 км.
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