Жители Саратова пытались устроить самосуд над признавшимся в убийстве девятилетней девочки

Минувшим вечером в Саратове несколько десятков жителей города собрались возле отдела ОВД и требовали выдать им для самосуда мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал следователям, что задушил девочку со злости. По его словам, она грубо ответила ему. Тело ребенка мужчина спрятал в гаражах.

Как передает телеграм-канал Baza, у отдела полиции собрались люди, требовавшие выдать им мужчину, были стянуты дополнительные силы из соседних ОВД. Часть жителей находилась около здания полиции, часть — возле гаражей, где было найдено тело девочки. Толпа местных жителей атаковала одну из полицейских машин с требованием выдать им задержанного.

Также, по сообщению Baza, полицейские пустили слезоточивый газ в тот момент, когда люди пытались отбить у стражей порядка мужчину.

Как пишет «РИА Новости», подозреваемый в убийстве девочки задержан.