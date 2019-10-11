Жители Саратова пытались устроить самосуд над признавшимся в убийстве девятилетней девочки
Минувшим вечером в Саратове несколько десятков жителей города собрались возле отдела ОВД и требовали выдать им для самосуда мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки.
Мужчина сознался в содеянном и рассказал следователям, что задушил девочку со злости. По его словам, она грубо ответила ему. Тело ребенка мужчина спрятал в гаражах.
Как передает телеграм-канал Baza, у отдела полиции собрались люди, требовавшие выдать им мужчину, были стянуты дополнительные силы из соседних ОВД. Часть жителей находилась около здания полиции, часть — возле гаражей, где было найдено тело девочки. Толпа местных жителей атаковала одну из полицейских машин с требованием выдать им задержанного.
Также, по сообщению Baza, полицейские пустили слезоточивый газ в тот момент, когда люди пытались отбить у стражей порядка мужчину.
Как пишет «РИА Новости», подозреваемый в убийстве девочки задержан.
Справка
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым