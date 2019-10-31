В Казани запустили сбор средств на создание круглогодичного скейт-парка

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В Казани запустили сбор средств для строительства круглогодичного скейт-парка Skate Hall. На эти цели создатели проекта планируют собрать 300 тыс. рублей.

Авторы идеи уже создавали подобные пространства. Например, экстрим-зону на фабрике Алафузова под названием Skate Room.

Согласно проекту, предполагаемый скейт-парк будет площадью 96 кв. м и оборудован всеми необходимыми препятствиями. Cкейт-парк будет располагаться на старом месте Skate Room, но уже в другом помещении.

Как отмечают создатели, размеры фигур на новой тренировочной площадке для скейтеров подойдут и новичкам, и профессиональным спортсменам. Фигуры в скейт-парке будут состоять из секций, которые можно будет успешно заменять на другие в зависимости от потребностей посетителей. Несущие конструкции будут плотно спроектированы, чтобы уверенно чувствовать себя при выполнении трюков.

Все собранные средства пойдут на строительные материалы, лакокрасочные покрытия, элементы благоустройства и их транспортировку. Денежные средства, которые будут взиматься при посещении скейт-парка, будут уходить на его содержание, говорится в описании проекта.

Сбор средств стартовал сегодня, 31 октября, он продлится до 17 ноября.

В настоящее время собрано 1,1 тыс. рублей.



Ранее сообщалось, что в Казани в парке Урицком открылся скейт-парк.