В парке Урицкого появился скейт-парк

В прошедшие выходные в парке Урицкого в Казани открылся скейт-парк площадью 350 кв. м.

Новая площадка из бетона предназначена для посетителей старше 10 лет. Помимо скейта, здесь можно кататься на BMX, MTB, агрессивных роликах и профессиональных самокатах.

Как отметили в Дирекции парков и скверов Казани, скейт-парк не просто локация для катания на скейте, но и место встречи для всех, кому близка уличная культура.

Здесь будут проходить тематические встречи, соревнования, лекции и концерты, погружающие всех желающих глубже в скейт-культуру.

Ранее сообщалось, что для казанских парков и скверов закупят звуковое оборудование на 3 млн рублей.