Новости общества

08:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В парке Урицкого появился скейт-парк

12:38, 22.10.2019
В парке Урицкого появился скейт-парк
Фото: скриншот instagram.com/park.kzn

В прошедшие выходные в парке Урицкого в Казани открылся скейт-парк площадью 350 кв. м.

Новая площадка из бетона предназначена для посетителей старше 10 лет. Помимо скейта, здесь можно кататься на BMX, MTB, агрессивных роликах и профессиональных самокатах.

Как отметили в Дирекции парков и скверов Казани, скейт-парк не просто локация для катания на скейте, но и место встречи для всех, кому близка уличная культура.

Здесь будут проходить тематические встречи, соревнования, лекции и концерты, погружающие всех желающих глубже в скейт-культуру.

Ранее сообщалось, что для казанских парков и скверов закупят звуковое оборудование на 3 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров