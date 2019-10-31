Буцаев о победной серии: «Мы ничего не меняли, ребята поверили в себя»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Амуром» (4:3 б).

— Большое спасибо болельщикам. Ребят — с тяжелой победой. Наверное, не совсем то хотели мы видеть в первом периоде. Действительно, соперник нам не дал показать ту игру, действовал очень здорово. Только на 11-й минуте произвели первый бросок по воротам противника. С чем это связано? Наверное, где-то не хватило эмоций, заряда на игру с первых минут. Но, опять же молодцы, достали из себя нужные ресурсы и смогли сравнять счет. Перейдя на игру в три звена, выстояли в меньшинстве в овертайме. По буллитам добыли второе очко.

— «Нефтехимик» второй матч вытаскивает на морально волевых качествах. Перед игрой с «Ак Барсом» это вас не настораживает?

— Любая такая игра как настораживает, так и радует. Почему? Потому что есть отдельные, хорошие и плохие по игре моменты. То, что ребята играют и верят, что они могут переломить ход матча, конечно, не может не радовать. Но лучше не доводить до таких моментов. Нужно играть правильно с первых минут, чтобы не затратить лишнюю энергию.

— До этого была серия из шести поражений подряд, затем последовали семь выигрышей кряду. В истории «Нефтехимика» такого никогда не было. Вы что-то поменяли в плане подготовки команды?

— Знаете, мы ничего не меняли. Просто стали лучше относиться к тем моментам, которые создаем. Поверили в себя, в свои силы, в успех, в результат. Хорошо, что у нас так получается. Ребята, я вижу, работают с настроением. Они понимают всю важность ситуации и все те задачи, которые мы ставим перед ними, стараются выполнить, — сказал Буцаев.

Напомним, победа над «Амуром» (4:3 б) стала для «Нефтехимика» седьмой подряд в КХЛ. Следующий матч нижнекамцы проведут против казанского «Ак Барса».